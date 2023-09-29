Защитник «Крыльев Советов» Горшков заявил, что «Спартак» в любой момент может решить эпизод

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ со «Спартаком».

«У них высокий уровень исполнителей, и неважно, в какой форме находятся. Они в любой момент могут решить эпизод. Будем готовиться, думаю, будет интересный матч. Будет ли игра принципиальной из-за того, что в «Спартаке» много бывших игроков «Крыльев»? Без разницы, три очка одинаковы что за «Спартак», что за другую команду. Будем готовиться и стараться играть на победу», — приводит слова Горшкова Metaratings.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Спартак» идёт на четвёртом месте, имея в активе 16 баллов.