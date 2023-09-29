Деограсия пообещал, что «Оренбург» выложится на 1000% в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился ожиданиями от матча десятого тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 30 сентября и начнётся в 12:00 мск.

«Мы постараемся себя хорошо проявить. Я могу сказать одно, что мы выложимся на 1000 процентов, постараемся сражаться. Да, в футболе иногда выигрывает лучший, иногда — кто-то похуже. Но, опять же, это футбол, постараемся заработать три очка», – приводит слова Деограсии пресс-служба «Оренбурга».

После девяти туров «Оренбург» с восемью очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» находится на третьей строчке, в активе команды 17 баллов.