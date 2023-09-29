«Ростов» – «Урал»: хозяева с пенальти сократили отставание в счёте

В эти минуты проходит матч 10-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» принимает на своём поле «Урал».

Ростовской команде удалось сократить отставание в счёте на 33-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении защитника Максима Осипенко.

Таким образом, счёт на табло стал 2:1 в пользу екатеринбургского клуба.

После девяти сыгранных туров «Ростов» находится на 11-й позиции, имея в своём активе девять очков. «Урал» с 14 очками располагается на восьмом месте.