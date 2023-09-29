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«Ростов» – «Урал»: хозяева с пенальти сократили отставание в счёте

11-метровый удар реализовал защитник Максим Осипенко.
29 сентября 2023 19:44
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 10-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» принимает на своём поле «Урал».

Ростовской команде удалось сократить отставание в счёте на 33-й минуте благодаря реализованному пенальти в исполнении защитника Максима Осипенко.

Таким образом, счёт на табло стал 2:1 в пользу екатеринбургского клуба.

После девяти сыгранных туров «Ростов» находится на 11-й позиции, имея в своём активе девять очков. «Урал» с 14 очками располагается на восьмом месте.

источник: «Советский спорт»
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