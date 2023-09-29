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Гол и передача Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»

Португальский игрок в концовке встречи успешно реализовал пенальти.
Гол и передача Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Таи»
29 сентября 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Аль-Насра» на выезде обыграли «Аль-Таи» в матче 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Андресон Талиска (32-я минута) и Криштиану Роналду, который отличился с 11-метровой отметки (87), а также записал в свой актив результативную передачу. За хозяев гол забил Виргил Мисидьян (79).

Таким образом, «Аль-Наср» набирает 18 очков и поднимается на третье место в турнирной таблице Саудовской Аравии. «Алт-Таи» идёт на 12-й позиции с семью баллами.

Чемпионат Саудовской Аравии.

8-й тур.

«Аль-Таи» – «Аль-Наср» – 1:2 (0:1)

Голы: Мисидьян, 79 – Талиска, 32. Роналду, 87 (пенальти).

источник: «Советский спорт»
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