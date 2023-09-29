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Миодраг Джудович: думаю, Красножана просто подставили в «Локомотиве»

Экс-защитник нальчикского «Спартака» Джудович заступился за бывшего тренера.
29 сентября 2023 20:17
автор: Денис Владимиров

Бывший защитник нальчикского «Спартака» и сборной Черногории Миодраг Джудович прокомментировал увольнение Юрия Красножана с должности главного тренера московского «Локомотива» в 2011 году.

Красножан был отправлен в отставку, несмотря на то, что «железнодорожники» шли в лидерах чемпионата России. Президент «Локомотива» Ольга Смородская, комментируя увольнение Красножана, упомянула возможную сдачу матча с махачкалинским «Анжи».

«Не верю в то, что Красножан мог быть замешан в организации договорного матча. Зачем ему это делать? У него были деньги, определённая популярность. Ему не хватало только титулов в серьёзном клубе. Для этого он в «Локомотив» и приходил. Думаю, Красножана просто подставили», — цитирует Джудовича Metaratings.

Джудович выступал за «Спартак» из Нальчика с 2006 по 2014 год.

источник: Metaratings.ru
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