Анчелотти высказался о чемпионской гонке «Реала» с «Жироной» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата Испании с «Жироной» и оценил результаты соперника в нынешнем сезоне.

«Мы должны уважать предстоящего соперника. Турнирная таблица — важный фактор. «Жирона» показала наилучшие результаты в первых матчах, чем другие клубы. Мы относимся к этому с уважением. «Жирона» способна сражаться с многими командами. У них есть преимущество – клуб не выступает в еврокубках, поэтому может лучше готовиться к играм чемпионата», – приводит слова итальянского специалиста пресс-служба «сливочных».

Очный матч «Реала» и «Жироны» состоится завтра, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Бело-красные в данный момент возглявляют турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 19 очков после семи матчей. Королевский клуб находится на второй позиции, имея в своём активе 18 баллов.