«Ростов» дома сыграл вничью с «Уралом», отыгравшись со счёта 0:2

Футболисты «Ростова» на своём поле сыграли вничью с «Уралом» в матче 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:2.

За гостей голы забили Гильерме Шеттине (4-я минута) и Андрей Егорычев (17), который на 79-й минуте заработал красную карточку и был удалён с поля. За ростовскую команду забитыми мячами отметились Максим Осипенко (33) и Илья Вахания (47).

Таким образом, «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после десяти матчей. «Урал» располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 15 очков.

РПЛ.

10-й тур.

«Ростов» – «Урал» – 2:2 (1:2)

Голы: Осипенко, 33 (пенальти). Вахания, 47 – Шеттине, 4. Егорычев, 17.

Удаление: Горычев, 79.