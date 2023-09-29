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«Ростов» дома сыграл вничью с «Уралом», отыгравшись со счёта 0:2

Подопечные Валерия Карпина не могут одержать победу в рамках чемпионата шестую игру подряд.
29 сентября 2023 20:56
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Ростова» на своём поле сыграли вничью с «Уралом» в матче 10-го тура чемпионата России.

Очная встреча завершилась со счётом 2:2.

За гостей голы забили Гильерме Шеттине (4-я минута) и Андрей Егорычев (17), который на 79-й минуте заработал красную карточку и был удалён с поля. За ростовскую команду забитыми мячами отметились Максим Осипенко (33) и Илья Вахания (47).

Таким образом, «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после десяти матчей. «Урал» располагается на седьмой строчке, имея в своём активе 15 очков.

РПЛ.

10-й тур.

«Ростов» – «Урал» – 2:2 (1:2)

Голы: Осипенко, 33 (пенальти). Вахания, 47 – Шеттине, 4. Егорычев, 17.

Удаление: Горычев, 79.

источник: «Советский спорт»
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