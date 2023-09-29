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Гюндоган и Ракитич попали в стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на матч Ла Лиги

Команды проведут встречу на арене «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.
29 сентября 2023 21:03
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Барселоны» и «Севильи» определились со стартовыми составами команд на матч 8-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и начнётся в 22:00 по московскому времени.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде, Гюндоган, Гави, Ямал, Рафинья, Фелиш, Левандовски.

«Севилья»: Нюланд, Педроса, Рамос, Баде, Ламела, Хордан, Соу, Ракитич, Окампос, Лукебакио, Санчес.

В настоящий момент «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков после семи матчей. «Севилья» идёт на 12-й позиции, имея в своём активе семь очков.

источник: «Советский спорт»
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