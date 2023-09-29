Президент «Урала» Иванов раскритиковал работу судейства на матче с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов резко высказался по поводу работы судьи Романа Галимова на матче 10-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Очная встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Галимов? Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит. А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было, и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После десяти проведённых матчей «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе. «Урал» с 15 баллами идёт на седьмом месте.