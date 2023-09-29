Гончаренко промолчал в ответ на три вопроса журналиста после матча с «Ростовом»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко не сказал ни слова во флэш-интервью после матча десятого тура РПЛ с «Ростовом».

Специалист промолчал в ответ на все три вопроса от корреспондента «Матч Премьер».

Встреча состоялась 29 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:2. «Урал» по ходу первого тайма вёл со счётом 2:0.

После десяти матчей «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав десять очков. «Урал» с 15-ю баллами располагается на седьмой строчке.