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Гончаренко промолчал в ответ на три вопроса журналиста после матча с «Ростовом»

Тренер «Урала» ни сказал ни слова.
29 сентября 2023 21:37
автор: Денис Владимиров

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко не сказал ни слова во флэш-интервью после матча десятого тура РПЛ с «Ростовом».

Специалист промолчал в ответ на все три вопроса от корреспондента «Матч Премьер».

Встреча состоялась 29 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:2. «Урал» по ходу первого тайма вёл со счётом 2:0.

После десяти матчей «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав десять очков. «Урал» с 15-ю баллами располагается на седьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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