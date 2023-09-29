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В «Пари НН» заявили, что помогут легионерам клуба в получении российского гражданства

Пока желающих оформить паспорт РФ в нижегородской команде нет.
29 сентября 2023 21:50
автор: Денис Владимиров

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о действиях клуба в случае желания кого-либо из легионеров получить российское гражданство.

«Пока нет ситуации, при которой кто-то из легионеров нашего клуба проявил инициативу получить российское гражданство. Но тем не менее если кто-то из них решит получить паспорт РФ, то наш клуб приложит все силы, чтобы им помочь», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

После девяти матчей в текущем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в таблице, в активе команды 14 очков. В следующей встрече нижегородцы 30 сентября сыграют в гостях с московским «Локомотивом».

источник: Sport24
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