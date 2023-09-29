В «Пари НН» заявили, что помогут легионерам клуба в получении российского гражданства

Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о действиях клуба в случае желания кого-либо из легионеров получить российское гражданство.

«Пока нет ситуации, при которой кто-то из легионеров нашего клуба проявил инициативу получить российское гражданство. Но тем не менее если кто-то из них решит получить паспорт РФ, то наш клуб приложит все силы, чтобы им помочь», — цитирует Мелик-Гусейнова Sport24.

После девяти матчей в текущем сезоне РПЛ «Пари НН» занимает восьмое место в таблице, в активе команды 14 очков. В следующей встрече нижегородцы 30 сентября сыграют в гостях с московским «Локомотивом».