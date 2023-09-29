Президент «ПСЖ» оценил бомбардирские качества Роберта Левандовского

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского и рассказал, имел ли клуб возможность приобрести футболиста в прошлом.

«Я придерживаюсь политики не говорить об игроках, которые не находятся в «ПСЖ». Но ни для кого не секрет, что Роберт – феноменальный нападающий. Это машина для забивания голов и просто отличный парень. Каждый клуб мира на каком-то этапе задумывался о его подписании. Но на текущий момент Роберт – игрок «Барселоны», и я уважаю это. Все должны гордиться им», – приводит слова Аль-Хелайфи Meczyki.

Левандовски присоединился к «Барселоне» в июле 2022 года. В текущем сезоне за каталонскую команду 35-летний форвард сыграл восемь матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.