Андрей Канчельскис: любой пойдет в «Зенит» на большой контракт и зарплату

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о преимуществе санкт-петербургского «Зенита» перед другими клубами РПЛ в финансовом плане.

«Зенит» – золотая жила? Золота жила или нет, но, если они вам дадут большие деньги, вы не пойдете к ним? Конечно, пойдете! Друг друга обманывать не надо. Любой человек пойдет туда на большой контракт и зарплату», – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» – чемпион последних пяти сезонов чемпионата России.

После девяти матчей в текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В ближайшем туре сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 30 сентября.