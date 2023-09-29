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Андрей Канчельскис: любой пойдет в «Зенит» на большой контракт и зарплату

Экс-игрок «МЮ» считает, что перед предложением петербуржцев невозможно устоять.
29 сентября 2023 21:59
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о преимуществе санкт-петербургского «Зенита» перед другими клубами РПЛ в финансовом плане.

«Зенит» – золотая жила? Золота жила или нет, но, если они вам дадут большие деньги, вы не пойдете к ним? Конечно, пойдете! Друг друга обманывать не надо. Любой человек пойдет туда на большой контракт и зарплату», – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» – чемпион последних пяти сезонов чемпионата России.

После девяти матчей в текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В ближайшем туре сине-бело-голубые сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 30 сентября.

источник: «РБ-Спорт»
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