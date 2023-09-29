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Тимур Сулейманов: Дзюба завёл «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»

Москвичи обыграли действующего чемпиона.
29 сентября 2023 22:11
автор: Денис Владимиров

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о роли нападающего Артёма Дзюбы в победе команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в девятом туре РПЛ.

Встреча состоялась на домашней арене «Зенита» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Как получилось добиться результата с «Зенитом»? Настрой был очень хороший. Тренер дал мотивацию. И, во-вторых, Артём Дзюба завёл команду в раздевалке перед матчем», — приводит слова Сулейманова пресс-служба «Локомотива».

После девяти матчей в текущем сезоне чемпионата России «Локомотив» с 15-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «железнодорожники» 30 сентября примут на своём поле нижегородский «Пари НН».

источник: ФК «Локомотив»
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