Тимур Сулейманов: Дзюба завёл «Локомотив» перед матчем с «Зенитом»

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал о роли нападающего Артёма Дзюбы в победе команды в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в девятом туре РПЛ.

Встреча состоялась на домашней арене «Зенита» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Как получилось добиться результата с «Зенитом»? Настрой был очень хороший. Тренер дал мотивацию. И, во-вторых, Артём Дзюба завёл команду в раздевалке перед матчем», — приводит слова Сулейманова пресс-служба «Локомотива».

После девяти матчей в текущем сезоне чемпионата России «Локомотив» с 15-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «железнодорожники» 30 сентября примут на своём поле нижегородский «Пари НН».