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Тренер «Ростова» Карпин заявил, что судейство в матче с «Уралом» вызывает вопросы

Встреча команд в рамках РПЛ завершилась вничью.
29 сентября 2023 22:14
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру своих подопечных в матче 10-го тура чемпионата России с «Уралом» и прокомментировал работу судейской бригады в прошедшей игре.

Очная встреча завершилась со счётом 2:2. Ростовский клуб с 17-й минуты проигрывал сопернику 0:2.

«Считаю, что была очень хорошая игра с нашей стороны. Понятно, что неприятно начинать со счёта 0:2, когда к нашей штрафной всего полтора раза соперник подошел. Это обескураживает. По игре могу сказать, что она мне понравилась, а также настрой команды и то, как мы продолжили играть после 0:2. Если будем так продолжать, то у нас будет все нормально. Вызвало ли у вас вопросы судейство? Конечно. Не вижу смысла говорить про судью, пускай говорят об этом остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно этому судье или бригаде… Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели», – приводит слова Карпина «Матч ТВ».

После десяти проведённых матчей «Ростов» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ с десятью очками в активе. «Урал» с 15 баллами идёт на седьмом месте.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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