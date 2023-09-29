КДК РФС не будет рассматривать молчание Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не станет рассматривать поведение главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Гончаренко после матча девятого тура РПЛ с «Ростовом». Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча состоялась 29 сентября на домашней арене ростовчан и завершилась со счётом 2:2. После матча Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов во время флэш-интервью и на пресс-конференции.

«КДК РФС не будет рассматривать эпизоды с Виктором Ганчаренко после матча с «Ростовом». По регламенту тренер явился и на флэш-интервью, и на пресс-конференцию», – приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

«Урал» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.