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КДК РФС не будет рассматривать молчание Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом»

Тренер «Урала» ни сказал ни слова.
29 сентября 2023 22:24
автор: Денис Владимиров

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не станет рассматривать поведение главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Гончаренко после матча девятого тура РПЛ с «Ростовом». Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча состоялась 29 сентября на домашней арене ростовчан и завершилась со счётом 2:2. После матча Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов во время флэш-интервью и на пресс-конференции.

«КДК РФС не будет рассматривать эпизоды с Виктором Ганчаренко после матча с «Ростовом». По регламенту тренер явился и на флэш-интервью, и на пресс-конференцию», – приводит слова Григорьянца «РИА Новости».

«Урал» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: «РИА Новости»
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