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Главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу заявил, что Клопп вывел АПЛ на новый уровень

Немец возглавляет мерсисайдцев с 2015 года.
29 сентября 2023 22:45
автор: Денис Владимиров

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу высказался о Юргене Клоппе, возглавляющим «Ливерпуль».

30 сентября команды сыграют в седьмом туре матча АПЛ. Встреча состоится в Лондоне и начнётся в 19:30.

«Юрген Клопп – выдающийся тренер. Он один из тех специалистов, которые оказали влияние на всю АПЛ, а не только на клуб. Когда он возглавил «Ливерпуль», он бросил вызов многим условностям лиги и представил новый стиль игры, которому последовали другие. Юрген вывел на другой уровень темп и интенсивность, с которой они играли», – приводит слова Постекоглу ESPN.

После шести туров в нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» с 16 очками занимает второе место в таблице. «Тоттенхэм» с 14-ю баллами находится на четвёртой строчке.

источник: ESPN.com.br
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