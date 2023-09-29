«Монца» подписала чемпиона мира Папу Гомеса

Бывший хавбек «Севильи» Алехандро Папу Гомес заключил контракт с «Монцей». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

По информации источника, 35-летний футболист подписал соглашение с «брианцоли» на один год.

1 сентября 2023 года «Севилья» объявила о расторжении контракта с Гомесом и с тех пор полузащитник находился в статусе свободного агента.

За красно-белых аргентинец провёл 90 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 10 голов и оформил шесть ассистов. В прошедшем сезоне он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и победителем Лиги Европы.