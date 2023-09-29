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Гари Невилл: Беллингем может стать величайшим английским футболистом всех времён

Форвард сразу стал лидером «Реала».
29 сентября 2023 23:10
автор: Денис Владимиров

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об английском нападающем мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

«Если Беллингем продолжит в том же духе, то сможет стать величайшим английским футболистом всех времён. У него исключительный талант и блестящий темперамент. Он всегда предвидит, что произойдёт и знает, где окажется мяч. У него великолепный футбольный интеллект, но особенно я бы выделил его трудолюбие», – приводит слова Невилла Marca.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно. В составе мадридцев он сыграл семь матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

На счету полузащитника 26 матчей и два мяча за сборную Англии.

источник: Marca
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