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Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Хоффенхайм»

В Бундеслиге сменился лидер.
Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Хоффенхайм»
29 сентября 2023 23:28
автор: Денис Владимиров
автор фото: Getty Images

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в выездном матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте нападающий дортмундцев Никлас Фуллкруг открыл счёт. Через семь минут хорватский форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Второй мяч «Боруссия» забила в компенсированное к первому тайму время. Автором точного удара стал нападающий Марко Ройс.

В добавленное время ко второй половине встречи окончательный результат установил норвежский защитник гостей Джулиан Райерсон.

«Боруссия» набрала 14 очков и возглавила таблицу Бундеслиги. «Хоффенхайм» с 12 баллами находится на шестой строчке.

источник: «Советский спорт»
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