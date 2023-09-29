Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Хоффенхайм»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хоффенхайм» в выездном матче шестого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 18-й минуте нападающий дортмундцев Никлас Фуллкруг открыл счёт. Через семь минут хорватский форвард «Хоффенхайма» Андрей Крамарич восстановил равновесие, реализовав пенальти.

Второй мяч «Боруссия» забила в компенсированное к первому тайму время. Автором точного удара стал нападающий Марко Ройс.

В добавленное время ко второй половине встречи окончательный результат установил норвежский защитник гостей Джулиан Райерсон.

«Боруссия» набрала 14 очков и возглавила таблицу Бундеслиги. «Хоффенхайм» с 12 баллами находится на шестой строчке.