Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу над «Севильей»

Футболисты «Барселоны» дома нанесли поражение «Севилье» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Хави.

На 76-й минуте защитник гостей Серхио Рамос отправил мяч в собственные ворота, что стало единственным голом прошедшего матча.

Таким образом, «Барселона» набирает 20 очков и поднимается на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» находится на 12-й позиции, имея в своём активе семь очков.

В следующем туре национального первенства сине-гранатовые сыграют в гостях против «Гранады» (8 октября). Севильцы днём ранее примут на своём поле «Райо Вальекано».

Ла Лига.

8-й тур.

«Барселона» – «Севилья» – 1:0 (0:0)

Гол: Рамос, 76 (автогол).