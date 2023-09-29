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Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу над «Севильей»

Каталонский клуб вышел на первое место в таблице Ла Лиги.
Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу над «Севильей»
29 сентября 2023 23:55
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футболисты «Барселоны» дома нанесли поражение «Севилье» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Хави.

На 76-й минуте защитник гостей Серхио Рамос отправил мяч в собственные ворота, что стало единственным голом прошедшего матча.

Таким образом, «Барселона» набирает 20 очков и поднимается на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» находится на 12-й позиции, имея в своём активе семь очков.

В следующем туре национального первенства сине-гранатовые сыграют в гостях против «Гранады» (8 октября). Севильцы днём ранее примут на своём поле «Райо Вальекано».

Ла Лига.

8-й тур.

«Барселона» – «Севилья» – 1:0 (0:0)

Гол: Рамос, 76 (автогол).

источник: «Советский спорт»
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