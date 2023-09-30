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«Они выглядят лучше соперника в каждом матче». Гвардиола – о футболистах «Жироны»

Феноменальная команда появилась в этом сезоне в Испании.
30 сентября 2023 08:11
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на результаты «Жироны» на старте сезона в Ла Лиге.

«Дело не в том, что «Жирона» находится на вершине таблицы. Самое впечатляющее – то, как команда играет. Они выглядят лучше соперника в каждом матче, больше создают, показывают привлекательный футбол. Надеюсь, они продолжат в том же духе», – цитирует Гвардиолу City Xtra.

Бело-красные после 7 туров имеют в своём активе 19 очков. Накануне их с первой строчки потеснила «Барселона» (20), которая обыграла «Севилью» со счётом 1:0. При этом у «Жироны» есть матч с мадридским «Реалом» в запасе. Он состоится сегодня, 30 сентября. Начало – в 19:30 мск.

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