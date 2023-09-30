Тибо Куртуа высказался о новом голкипере «Реала» Кепе Аррисабалаге

Бельгийский футболист Тибо Куртуа, выступающий за «Реал» на позиции голкипера, поделился мнением о новом вратаре мадридцев Кепе Аррисабалаге.

«Мне кажется, что «Челси» ошибся с этим потрясающим парнем, он очень силён, без сомнений, он точно входит в пятерку лучших в мире», – цитирует Куртуа издание Defensa Central.

Напомним, в августе 2023 года Тибо Куртуа получил серьезную травму и выбыл из строя на девять месяцев. Бельгийцу был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. По этой причине «Реал» взял в аренду у «Челси» Кепу.