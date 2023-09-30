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Алан Дзагоев прокомментировал подписание контракта с греческим клубом «Ламия»

С июля нынешнего года хавбек находился в статусе свободного агента.
30 сентября 2023 08:35
автор: Виталий Овсянников

Российский полузащитник Алан Дзагоев поделился впечатлениями о трансфере в греческий клуб «Ламия».

«В первую очередь в Греции вспоминаю такие команды, как ПАОК, Панатинаикос, Олимпиакос, АЕК, которые всегда играли в еврокубках. Погодные условия здесь хорошие, всегда тепло – для меня это плюс. Знаю, что в том году «Ламия» чуть не вылетела, но в этом сезоне команда сильно обновилась, купили много игроков, у нас хороший состав. Надеюсь, скоро я тоже смогу внести свою лепту в командные действия. Да, подписали контракт на год», — заявил Дзагоев в интервью изданию «Чемпионат».

После завершения сезона-2022/2023 у Дзагоева истёк контракт с «Рубином» и с тех пор он находится в статусе свободного агента. Ранее 33-летний футболист на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. На его счету также 59 игр, девять забитых мячей и восемь результативных передач в составе сборной России.

источник: Чемпионат.com
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