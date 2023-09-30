«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести центрального защитника в следующем году

Английский «Манчестер Юнайтед» в 2024 году планирует приобрести игрока на позицию центрального защитника. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Одной из задач на следующий год для «МЮ» будет приобретение центрального защитника. Минувшим летом руководство рассматривало вариант с Бенжаменом Паваром, который в итоге перешёл в «Интер», и Жан-Клером Тодибо, который проводит отличный сезон в «Ницце».

Осуществлению плана помешал сорвавшийся трансфер Магуайра в «Вест Хэм», но идея купить защитника осталась. Тодибо всё ещё находится в списке руководства, также рассматриваются Эдмон Тапсоба из «Байера» и Антонио Силва из «Бенфики», — написал Романо.

После шести туров в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает девятое место в таблице, набрав девять очков. В ближайшем матче АПЛ команда примет на своём поле «Кристал Пэлас».