«Оренбург» – «Зенит»: во сколько игра 10-го тура РПЛ, где смотреть матч

30 сентября в 12:00 (мск) в матче 10-го тура РПЛ «Оренбург» проведет домашнюю игру против «Зенита».

Встреча состоится на стадионе «Газовик». Главным арбитром матча назначен Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Посмотреть встречу «Оренбург» – «Зенит» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

На текущий момент оренбургский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в активе. В прошлом туре «Оренбург» проиграл «Пари НН» (1:3). «Зенит» идёт на 3-м месте с 17 баллами на счету. В 9-м туре сине-бело-голубые уступили «Локомотиву» (1:2).