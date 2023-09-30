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Алан Дзагоев: в Греции привлекло то, что здесь играет Тошич

С июля нынешнего года хавбек находился в статусе свободного агента.
30 сентября 2023 09:19
автор: Виталий Овсянников

Российский полузащитник Алан Дзагоев рассказал о причинах его перехода в чемпионат Греции.

«В первую очередь привлекло то, что здесь играет Тошич. Когда появился вариант с «Ламией» от греческого агента Костаса Палеологоса, я сразу позвонил Зорану. Он рассказал, что клуб из комфортного маленького города, всё есть для футбола – в общем, очень положительно отозвался», — заявил Дзагоев в интервью изданию «Чемпионат».

После завершения сезона-2022/2023 у Дзагоева истёк контракт с «Рубином» и с тех пор он находится в статусе свободного агента. Ранее 33-летний футболист на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. На его счету также 59 игр, девять забитых мячей и восемь результативных передач в составе сборной России.

источник: Чемпионат.com
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