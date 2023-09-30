Доминик Гашек поддержал решение УЕФА допустить до турниров юношеские сборные России

Бывший вратарь московского «Спартака», олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустить юношеские сборные России по футболу до международных турниров в нейтральном статусе.

«Я поддерживаю это решение с определёнными условиями уже давно. Дети не несут ответственности за своих родителей», – написал Гашек в соцсетях.

Ранее УЕФА сообщил о возвращении российских национальных команд среди игроков в возрасте до 17 лет до международных соревнований.

В ряде европейских футбольных ассоциаций объявили, что не будут играть с россиянами.