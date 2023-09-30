«Локомотив» – «Пари НН»: во сколько игра 10-го тура РПЛ, где смотреть матч

30 сентября в 14:15 (мск) в матче 10-го тура РПЛ «Локомотив» проведет домашнюю игру против «Пари НН».

Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена». Главным арбитром матча назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Посмотреть встречу «Локомотив» – «Пари НН» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент железнодорожники располагаются на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в активе. В прошлом туре «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» (2:1). «Пари НН» идёт на 8-м месте с 14 баллами на счету. В 9-м туре нижегородцы одержали победу над «Оренбургом» (3:1).