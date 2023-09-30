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Евгений Алдонин: ЦСКА пожелаю победы, а Игнашевичу — выправить ситуацию и избежать зоны вылета

Экс-игрок армейцев переживает за бывшую команду и одноклубника.
30 сентября 2023 09:32
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором армейцы примут на своём поле калининградскую «Балтику».

«Не думаю, что будет очень много забитых мячей, потому что Игнашевич понимает, что «Балтике» нужно действовать осторожно, чтобы добиться результата. Я пожелаю победы ЦСКА, а Сергею Николаевичу выправить ситуацию, чтобы избежать зоны вылета», – приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Матч ЦСКА – «Балтика» состоится 30 сентября в Москве и начнётся в 19:00 мск.

После девяти матчей ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Балтика» с семью баллами находится на 14-й строчке.

источник: Metaratings.ru
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