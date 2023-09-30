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Дмитрий Скопинцев: вызов в сборную России был неожиданным, я уже потерял надежду

Игрок «Динамо», наконец, добрался до главной команды страны.
30 сентября 2023 09:57
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьский УТС. Футболист столичного клуба принял участие в товарищеском матче национальной команды с Катаром (1:1), в котором отыграл один тайм.

«Для меня вызов в сборную был неожиданным. Уже потерял надежду, потому что бывали моменты, когда я находился в отличной форме, но меня всё равно не вызывали. Сейчас тоже был вполне хороший период. Я думал, как обычно, поеду на три дня в Воронеж отдыхать. Но тут увидел свою фамилию. Был очень счастлив и горд, что переломил ситуацию», - цитирует Скопинцева «РБ-Спорт».

На молодёжном уровне Дмитрий выступал за московское «Динамо», «Зенит», «РБ Лейпциг». На взрослом уровне он играл за австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

источник: «РБ-Спорт»
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