Дмитрий Скопинцев: вызов в сборную России был неожиданным, я уже потерял надежду

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьский УТС. Футболист столичного клуба принял участие в товарищеском матче национальной команды с Катаром (1:1), в котором отыграл один тайм.

«Для меня вызов в сборную был неожиданным. Уже потерял надежду, потому что бывали моменты, когда я находился в отличной форме, но меня всё равно не вызывали. Сейчас тоже был вполне хороший период. Я думал, как обычно, поеду на три дня в Воронеж отдыхать. Но тут увидел свою фамилию. Был очень счастлив и горд, что переломил ситуацию», - цитирует Скопинцева «РБ-Спорт».

На молодёжном уровне Дмитрий выступал за московское «Динамо», «Зенит», «РБ Лейпциг». На взрослом уровне он играл за австрийский «Лиферинг», «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».