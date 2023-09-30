Шон О'Мэлли назвал имя бойца, который может нокаутировать Ислама Махачева

Действующий чемпион промоушена UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли считает, что Джастин Гейджи может нокаутировать обладателя пояса чемпиона промоушена в легком весе, россиянина Ислама Махачева.

«Я бы не удивился, если бы Гейджи хорошенько отымел Ислама и нокаутировал его. Точно не удивился бы», — заявил О'Мэлли в интервью MMA Bouts.

Напомним, в октябре прошлого года Махачев одолел Оливейру во втором раунде после применения удушающего приёма. Россиянин впервые стал чемпионом UFC. Реванш между бойцами состоится 21 октября в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).