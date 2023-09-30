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Президент «Урала» Иванов может быть дисквалифицирован на 3 месяца за резкую критику судейства

У руководителя екатеринбургского клуба не выдержали нервы.
Президент «Урала» Иванов может быть дисквалифицирован на 3 месяца за резкую критику судейства
30 сентября 2023 10:11
автор: Тимур Пацюк
автор фото: ФК «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов может быть дисквалифицирован на 3 месяца за резкие высказывания о судьях. Об этом пишет в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, на заседании комитета по этике РФС союз рассмотрел вариант санкций в адрес главы екатеринбургского клуба после матча РПЛ с «Ростовом» (2:2). Иванов тогда заявил о судьях: «Это вообще катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно».

Добавим, что обслуживала встречу «Ростов» - «Урал» бригада Романа Галимова при поддержке Алексея Амелина на ВАР. Арбитры приняли несколько резонансных решений в обе стороны, самым громким из которых общественность признала пенальти за попадание мяча в руку Кики после толчка Хорена Байрамяна.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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