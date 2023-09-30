Алан Дзагоев: ЦСКА навсегда в моём ДНК, надеюсь, судьба нас сведёт, мы точно не прощаемся

Полузащитник греческой «Ламии» Алан Дзагоев рассказал о желании в будущем вернуться в ЦСКА.

«Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде. После недели тренировок я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь клубу. Признаюсь, мысли, что могу остаться, закрадывались. Но сложилось так, как сложилось.

Я не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь уже в другом статусе – либо тренером, либо селекционером. Надеюсь, судьба нас сведёт, мы точно не прощаемся», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Дзагоев является воспитанником академии Коноплёва. Профессиональную карьеру он начинал в клубе «Крылья Советов-СОК», затем 14 сезонов провёл в ЦСКА. С армейцами Алан трижды стал чемпионом России, четыре раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны.