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Алан Дзагоев: ЦСКА навсегда в моём ДНК, надеюсь, судьба нас сведёт, мы точно не прощаемся

Полузащитник отправился покорять Грецию.
30 сентября 2023 10:33
автор: Тимур Пацюк

Полузащитник греческой «Ламии» Алан Дзагоев рассказал о желании в будущем вернуться в ЦСКА.

«Да, я поддерживал форму на базе ЦСКА. Тренировался сперва с Игорем Степановым, набирал форму, а потом уже попросил разрешения присоединиться к команде. После недели тренировок я набрал хорошую форму и чувствовал, что могу помочь клубу. Признаюсь, мысли, что могу остаться, закрадывались. Но сложилось так, как сложилось.

Я не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь уже в другом статусе – либо тренером, либо селекционером. Надеюсь, судьба нас сведёт, мы точно не прощаемся», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Дзагоев является воспитанником академии Коноплёва. Профессиональную карьеру он начинал в клубе «Крылья Советов-СОК», затем 14 сезонов провёл в ЦСКА. С армейцами Алан трижды стал чемпионом России, четыре раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны.

источник: Чемпионат.com
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