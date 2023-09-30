Дмитрий Скопинцев: необходимо создавать объединённый футбольный альянс БРИКС

Российский футболист Дмитрий Скопинцев, выступающий за московское «Динамо», считает, что в текущем положении необходимо создавать объединённый футбольный альянс БРИКС.

«Если мы через Азию отбираемся на чемпионат мира, нас всё равно не пустят, как я понимаю? Лично я думаю, надо создавать объединённый футбольный альянс БРИКС, куда будут входить команды Бразилии, Индии, Китая, России. Надо просто играть со сборной Бразилии игроками, которые не выступают в европейских клубах. Что делать с официальными турнирами? Думаю, там шлейф потянется ещё какое-то время», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний россиянин провёл 11 встреч за бело-голубых во всех турнирах и отметился одним забитым голом.