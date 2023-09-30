«Оренбург» — «Зенит»: команды объявили стартовые составы

30 сентября в 12:00 (мск) в матче 10-го тура РПЛ «Оренбург» проведет домашнюю игру против «Зенита».
Команды объявили стартовые составы.
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалёв, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.
«Зенит»: Васютин, Фернандес, Круговой, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.
На текущий момент оренбургский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в активе. В прошлом туре «Оренбург» проиграл «Пари НН» (1:3). «Зенит» идёт на 3-м месте с 17 баллами на счету. В 9-м туре сине-бело-голубые уступили «Локомотиву» (1:2).
источник: «Советский спорт»