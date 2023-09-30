«Ну и?» Президент «Урала» отреагировал на слухи, что его хотят дисквалифицировать на 3 месяца

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, что его могут дисквалифицировать на 3 месяца после угроз в адрес судей матча с «Ростовом» (2:2).

Ранее глава екатеринбургского клуба заявил, что арбитров прошедшего матча РПЛ нужно утопить, а также грозился разбить судьям голову битой.

«Меня планируют дисквалифицировать на три месяца? Ну и? Мне сказать нечего. Появилась такая информация, а у меня её нет», — цитирует Иванова Sport24.

После пятиматчевой беспроигрышной серии на старте «Урал» уже несколько туров кряду не может одержать победу. В активе команды 15 очков и седьмая строчка в таблице.