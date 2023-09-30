Дзагоев признался, что у него были предложения из России и Турции до перехода в «Ламию»

Российский полузащитник Алан Дзагоев занял, что у него были предложения из РПЛ и турецкой Суперлиги до перехода в греческую «Ламию».

«Не сказать, что их было много. Турция, несколько вариантов в России, но греки были самыми настойчивыми. Для меня это оказался самый подходящий вариант. Когда поговорил с Тошичем, уже не думал — все сводилось к тому, что надо переходить. Я ни разу не пожалел. Меня очень тепло встретили тут, во всем помогают», — заявил Дзагоев в интервью «Чемпионату».

После завершения сезона-2022/2023 у Дзагоева истёк контракт с «Рубином» и с тех пор он находится в статусе свободного агента. Ранее 33-летний футболист на протяжении 14 лет выступал за ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро. На его счету также 59 игр, девять забитых мячей и восемь результативных передач в составе сборной России.