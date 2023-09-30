Онс Жабер одержала победу над Дианой Шнайдер и выиграла турнир в Нинбо

Подошёл к концу финал турнира WTA-250 в Нинбо (Китай), в котором представительница Туниса Онс Жабер сыграла против российской теннисистки Дианы Шнайдер.

Отметим, что матч завершился со счётом 6:2, 6:1 в пользу седьмой ракетки мира. Спортсменки провели на корте 1 час и 18 минут.

Онс Жабер оформила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 9 заработанных брейк-пойнтов. На счету Шнайдер ни одного эйса, ни одной двойной ошибки, и ни одного реализованного брейк-пойнтов из трёх.