«Я что, казах?» Скопинцев заявил, что не намерен менять спортивное гражданство ради вызова в сборную

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев ответил на вопрос о возможной смене гражданства.

«Я даже представить этого не могу. Когда тебя не вызывают в сборную, ты получаешь 3-4 дня выходных. Ты думаешь, я выбрал бы вариант получить паспорт условного Казахстана и во что бы то ни было лететь куда-то на матч Лиги наций с Косово, чтобы сыграть за чужую мне нацию? Зачем?

Если бы у меня отец, мать родились в условной Сербии и у той страны был бы ко мне какой-то интерес, то тут я подумал бы. Но мне сейчас зачем куда-то идти? Посмотри на меня – я что, казах?», — цитирует Скопинцева «РБ-Спорт».

Дмитрий является уроженцем Воронежа. На молодёжном уровне он выступал за «РБ Лейпциг», во взрослом футболе дебютировал за австрийский «Лиферинг». Футболист вызывался во все юношеские сборные России и молодёжную команду.

Дебют Скопинцева за главную команду страны состоялся 12 сентября в товарищеском матче с Катаром (1:1).