ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Монако» сообщили, что Головин пропустил тренировку не из-за повреждения

У красно-белых на носу матч с «Марселем».
30 сентября 2023 12:26
автор: Тимур Пацюк

В «Монако» заявили, что у российского полузащитника команды Александра Головина нет проблем со здоровьем. При этом хавбек накануне пропустил тренировку перед матчем 7-го тура Лиги 1 с «Марселем».

«Есть ли Головина повреждения? С Александром всё в порядке», - сообщили ТАСС в пресс-службе «Монако».

Добавим, что Головин в любом случае не помог бы красно-белым в игре с провансальцами: Александр пропускает матч с «Марселем» из-за перебора жёлтых карточек.

В нынешнем сезоне россиянин провёл 6 матчей, забил два гола и отдал один результативный пас.

источник: ТАСС
«Оренбург» – «Зенит»: Брайан Мансилья забил третий гол в ворота гостей
Мяч был забит на 36-й минуте.
30.09.2023 12:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Оренбург» – «Зенит»: Матиас Перес вывел хозяев вперед
Гол был забит на 25-й минуте.
30.09.2023 12:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Скопинцев назвал лучшего игрока сборной России по футболу
Мало кто ожидал.
30.09.2023 12:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Оренбург» - «Зенит»: Фернандес получил травму из-за искусственного газона и был заменён
Вместо Марио вышел Сутормин.
30.09.2023 12:19
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Оренбург» – «Зенит»: Дмитрий Воробьев сравнял счёт
Хозяева забили на 7-й минуте матча.
30.09.2023 12:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Оренбург» – «Зенит»: Густаво Мантуан вывел гостей вперед
Гол был забит на 2-й минуте матча.
30.09.2023 12:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Божович считает, что ни одна российская команда не смогла бы выйти из группы в еврокубках
С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
30.09.2023 11:58
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.