В «Монако» сообщили, что Головин пропустил тренировку не из-за повреждения

В «Монако» заявили, что у российского полузащитника команды Александра Головина нет проблем со здоровьем. При этом хавбек накануне пропустил тренировку перед матчем 7-го тура Лиги 1 с «Марселем».

«Есть ли Головина повреждения? С Александром всё в порядке», - сообщили ТАСС в пресс-службе «Монако».

Добавим, что Головин в любом случае не помог бы красно-белым в игре с провансальцами: Александр пропускает матч с «Марселем» из-за перебора жёлтых карточек.

В нынешнем сезоне россиянин провёл 6 матчей, забил два гола и отдал один результативный пас.