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Скопинцев назвал лучшего игрока сборной России по футболу

Мало кто ожидал.
30 сентября 2023 12:28
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев поделился мнением о своем партнере по национальной команде, полузащитнике французского «Монако» Александре Головине.

«Да, он отличается в работе с продвижением мяча вперед. У него все элегантно, всегда сохраняет мяч. Я даже помню, как в игре с Катаром отдал ему какой-то неудобный пас, его окружили три человека, но он выбрался из-под давления и отдал мне обратно. Это и есть качество по сохранению мяча. Он делает разницу по сравнению с другими игроками», — заявил Скопинцев в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Александр Головин провел за «Монако» 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. На его счету 46 игр и 5 забитых мячей за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 28 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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