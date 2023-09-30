Скопинцев назвал лучшего игрока сборной России по футболу

Защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев поделился мнением о своем партнере по национальной команде, полузащитнике французского «Монако» Александре Головине.

«Да, он отличается в работе с продвижением мяча вперед. У него все элегантно, всегда сохраняет мяч. Я даже помню, как в игре с Катаром отдал ему какой-то неудобный пас, его окружили три человека, но он выбрался из-под давления и отдал мне обратно. Это и есть качество по сохранению мяча. Он делает разницу по сравнению с другими игроками», — заявил Скопинцев в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Александр Головин провел за «Монако» 6 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. На его счету 46 игр и 5 забитых мячей за сборную России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина в 28 миллионов евро.