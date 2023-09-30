ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Оренбург» – «Зенит»: Брайан Мансилья забил третий гол в ворота гостей

Мяч был забит на 36-й минуте.
30 сентября 2023 12:40
автор: Виталий Овсянников

В эти минуты проходит матч 10-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» принимает дома «Зенит».

Отметим, что на 36-й минуте Брайан Мансилья удвоил преимущество хозяев.

На 25-й минуте встречи Матиас Перес вывел хозяев вперед.

Ранее, на стартовом отрезке встречи команды обменялись забитыми голами. На 2-й минуте матча Густаво Мантуан открыл счёт, а уж пять минут спустя Дмитрий Воробьев восстановил равновесие в счёте.

Напомним, на текущий момент оренбургский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в активе. В прошлом туре «Оренбург» проиграл «Пари НН» (1:3). «Зенит» идёт на 3-м месте с 17 баллами на счету. В 9-м туре сине-бело-голубые уступили «Локомотиву» (1:2).

источник: «Советский спорт»
Зиньковский рассказал, за счёт чего может выиграть конкуренцию у Бонгонда
Тео пришёлся ко двору.
30.09.2023 13:22
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«О пенальти «Зениту» говорить не стоит». Арбитр Федотов – о падении футболиста «Оренбурга»
По итогам первого тайма сине-бело-голубые уступают со счётом 1:3.
30.09.2023 13:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Евгений Ловчев: в первом тайме с «Оренбургом» оборона «Зенита» отыграла просто безобразно
Питерцы горят 1:3.
30.09.2023 13:15
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Локомотив» - «Пари НН»: команды огласили стартовые составы
Нижегородцы набрали отличный ход.
30.09.2023 13:12
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Зенит» пропустил 3 гола за первый тайм впервые за 16 лет
В последний раз такое удавалось сделать «Спартаку». Теперь «Оренбургу».
30.09.2023 13:02
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Дзагоев высказался о возможном возвращении в ЦСКА: но не всегда бывает, как мы хотим
Ранее хавбек представлял армейцев.
30.09.2023 13:01
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Арбитр Лапочкин: высказывания президента «Урала» Иванова о судьях находятся за гранью
Глава клуба выразил готовность расправиться с рефери.
30.09.2023 12:52
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Оренбург» выигрывает у «Зенита» после первого тайма матча 10-го тура РПЛ
«Оренбург» выигрывает у «Зенита» после первого тайма матча 10-го тура РПЛ
Счёт матча 3:1.
30.09.2023 12:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.