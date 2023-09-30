«Оренбург» – «Зенит»: Брайан Мансилья забил третий гол в ворота гостей

В эти минуты проходит матч 10-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» принимает дома «Зенит».

Отметим, что на 36-й минуте Брайан Мансилья удвоил преимущество хозяев.

На 25-й минуте встречи Матиас Перес вывел хозяев вперед.

Ранее, на стартовом отрезке встречи команды обменялись забитыми голами. На 2-й минуте матча Густаво Мантуан открыл счёт, а уж пять минут спустя Дмитрий Воробьев восстановил равновесие в счёте.

Напомним, на текущий момент оренбургский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в активе. В прошлом туре «Оренбург» проиграл «Пари НН» (1:3). «Зенит» идёт на 3-м месте с 17 баллами на счету. В 9-м туре сине-бело-голубые уступили «Локомотиву» (1:2).