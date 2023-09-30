«Оренбург» выигрывает у «Зенита» после первого тайма матча 10-го тура РПЛ

Подошёл к концу первый тайм матча в рамках 10-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» принимает дома «Зенит».

Отметим, что на перерыв команды ушли при счёте 3:1 в пользу хозяев.

Авторами забитых голов в составе «Оренбурга» стали Дмитрий Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). За «Зенит» на 2-й минуте матча отличился Густаво Мантуан.

Напомним, на текущий момент оренбургский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в активе. В прошлом туре «Оренбург» проиграл «Пари НН» (1:3). «Зенит» идёт на 3-м месте с 17 баллами на счету. В 9-м туре сине-бело-голубые уступили «Локомотиву» (1:2).