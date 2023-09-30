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Арбитр Лапочкин: высказывания президента «Урала» Иванова о судьях находятся за гранью

Глава клуба выразил готовность расправиться с рефери.
30 сентября 2023 12:52
автор: Тимур Пацюк

Российский арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова о судьях. Глава екатеринбургского клуба остался недоволен действиями рефери Романа Галимова. Иванов заявил, что «всех судей нужно взять и утопить», а также пригрозил выйти на поле и «разбить битой кому-нибудь голову» после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Высказывания Иванова очень жёсткие. Вряд ли кому‑то это понравится. Понятно, команда теряет очки, против клуба допускаются результативные ошибки, но нужно держать себя в руках. Вот Григорий Викторович не сдержался.

Уже накопилась критическая масса ошибок, есть множество одинаковых моментов, которые трактуются по-разному и это вызывает у многих вопросы. При этом я не хочу оправдывать Иванова, его слова находятся за гранью», — цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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