«Зенит» пропустил 3 гола за первый тайм впервые за 16 лет

В эти минуты «Оренбург» проводит матч с «Зенитом» в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. К перерыву хозяева поля ведут со счётом 3:1.

Автором первого гола «Оренбурга» стал Дмитрий Воробьёв, затем отличился Матиас Перес, на 36-й минуте Брайан Мансилья. При этом счёт открыли гости на второй минуте – точным ударом отметился Густаво Мантуан.

Таким образом, «Зенит» пропустил 3 гола в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года – это было 472 матча назад. В последний раз сине-бело-голубые пропускали 3 гола до перерыва в матче РПЛ от «Спартака» 16 лет назад. Тогда красно-белые оказались сильнее в Санкт-Петербурге – 3:1.