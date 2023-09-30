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«Локомотив» - «Пари НН»: команды огласили стартовые составы

Нижегородцы набрали отличный ход.
30 сентября 2023 13:12
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 30 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом». Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 14:15 мск.

Команды огласили составы на эту встречу.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Ненахов, Самошников, Морозов, Баринов, Сильянов, Глушенков, Карпукас, Пиняев, Дзюба.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Стаматов, Александров, Калинский, Карапузов, Майга, Трошечкин, Севикян, Зе Турбо.

В турнирной таблице «Локомотив» с 15 очками занимает шестое место. У «Пари НН» 14 баллов и восьмая строчка.

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