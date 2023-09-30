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«Оренбург» одержал сенсационную победу над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ

Матч закончился со счётом 3:1.
«Оренбург» одержал сенсационную победу над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ
30 сентября 2023 13:57
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Оренбург»

Подошёл к концу матч в рамках 10-го тура РПЛ, в котором «Оренбург» принимал дома «Зенит».

Отметим, что встреча сенсационно закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Авторами забитых голов в составе «Оренбурга» стали Дмитрий Воробьёв (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). За «Зенит» на 2-й минуте матча отличился Густаво Мантуан.

Победа позволила «Оренбургу» подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в активе. «Зенит» по-прежнему располагается на третьем месте с 17 очками.

В 11-м туре «Оренбург» сыграет в гостях против «Балтики», а «Зенит» проведет выездной матч против «Сочи». Обе встречи состоятся 7 октября.

источник: «Советский спорт»
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