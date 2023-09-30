Сушинский отреагировал на разгромное поражение «Авангарда» со счётом 0:6 в матче КХЛ

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал разгромное поражение омского клуба со счётом 0:6 в матче КХЛ против московского «Динамо».

«Бывают всякие игры. Вчерашняя встреча для «Авангарда» получилась провальной. «Динамо» в этом сезоне очень здорово играет: хорошее большинство, связка Гусев – Уил замечательно проявляет себя. У всех случаются провальные матчи, тем более сейчас. Сезон длинный, никто не застрахован от таких моментов», – сказал Сушинский в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, вчера, 29 сентября, московское «Динамо» разгромило омский «Авангард» со счётом 6:0. Авторами заброшенных шайб стали Седрик Пакетт (8-я минута), Бреннан Менелл (28), Максим Джиошвили (32), Никита Гусев (37; 41) и Эрик О'Делл (40). «Динамо» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Авангард» с 11-ю баллами находится на восьмой строчке на Востоке.