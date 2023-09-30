ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сушинский отреагировал на разгромное поражение «Авангарда» со счётом 0:6 в матче КХЛ

Омичи уступили московскому «Динамо».
30 сентября 2023 14:11
автор: Виталий Овсянников

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал разгромное поражение омского клуба со счётом 0:6 в матче КХЛ против московского «Динамо».

«Бывают всякие игры. Вчерашняя встреча для «Авангарда» получилась провальной. «Динамо» в этом сезоне очень здорово играет: хорошее большинство, связка Гусев – Уил замечательно проявляет себя. У всех случаются провальные матчи, тем более сейчас. Сезон длинный, никто не застрахован от таких моментов», – сказал Сушинский в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, вчера, 29 сентября, московское «Динамо» разгромило омский «Авангард» со счётом 6:0. Авторами заброшенных шайб стали Седрик Пакетт (8-я минута), Бреннан Менелл (28), Максим Джиошвили (32), Никита Гусев (37; 41) и Эрик О'Делл (40). «Динамо» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Авангард» с 11-ю баллами находится на восьмой строчке на Востоке.

источник: Чемпионат.com
Петржела заявил, что в победе «Оренбурга» над «Зенитом» нет никакой сенсации
«В этом сезоне чемпион может смениться».
30.09.2023 15:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Локомотив» и «Пари НН» играют вничью после первого тайма матча 10-го тура РПЛ
Счёт матча 0:0.
30.09.2023 15:04
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»
Матч завершился со счётом 3:1.
30.09.2023 15:01
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Дали большую фору, но нужно забивать». Семак — о матче с «Оренбургом»
«Зенит» потерпел поражение со счётом 1:3.
30.09.2023 14:43
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Оренбург» одержал сенсационную победу над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ
«Оренбург» одержал сенсационную победу над «Зенитом» в матче 10-го тура РПЛ
Матч закончился со счётом 3:1.
30.09.2023 13:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Зиньковский рассказал, за счёт чего может выиграть конкуренцию у Бонгонда
Тео пришёлся ко двору.
30.09.2023 13:22
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«О пенальти «Зениту» говорить не стоит». Арбитр Федотов — о падении футболиста «Оренбурга»
По итогам первого тайма сине-бело-голубые уступают со счётом 1:3.
30.09.2023 13:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.