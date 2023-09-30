«Дали большую фору, но нужно забивать». Семак — о матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 10‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были. Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация… Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня. Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», — цитирует Семака телеканал «Матч ТВ».

Авторами забитых голов в составе «Оренбурга» стали Дмитрий Воробьёв (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). За «Зенит» на 2-й минуте матча отличился Густаво Мантуан.

Победа позволила «Оренбургу» подняться на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в активе. «Зенит» по-прежнему располагается на третьем месте с 17 очками.